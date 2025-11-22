Comédie Le daron est mon coloc Smart Cabaret Brives-Charensac

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-11-22 20:00:00

Un beau jour, une lettre anonyme vous annonce que Lorenzo, le jeune colocataire que vous hébergez depuis six mois, n’est autre que votre fils. Le fils que vous avez abandonné a la naissance il y a 26 ans….

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

One fine day, an anonymous letter tells you that Lorenzo, the young roommate you’ve been living with for six months, is none other than your son. The son you abandoned at birth 26 years ago?

German :

Eines Tages erhalten Sie einen anonymen Brief, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass Lorenzo, der junge Mitbewohner, den Sie seit sechs Monaten bei sich wohnen lassen, Ihr Sohn ist. Der Sohn, den Sie vor 26 Jahren bei der Geburt verlassen haben?

Italiano :

Un bel giorno ricevete una lettera anonima che vi comunica che Lorenzo, il giovane coinquilino con cui vivete da sei mesi, non è altro che vostro figlio. Il figlio che avete dato alla luce 26 anni fa?

Espanol :

Un buen día, recibes una carta anónima en la que te dicen que Lorenzo, el joven compañero de piso con el que vives desde hace seis meses, no es otro que tu hijo. ¿El hijo al que diste en adopción hace 26 años?

