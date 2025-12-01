Comédie Le Dîner de cons Amiens
Comédie Le Dîner de cons Amiens mercredi 31 décembre 2025.
Comédie Le Dîner de cons
55 rue de Sully Amiens Somme
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
La pièce culte de Francis Veber Un face à face féroce, émouvant et drôle !
Chaque semaine, Pierre et ses amis organisent un dîner où chacun amène un con . Ce soir, Pierre pense avoir trouvé la perle rare François Pignon. Comptable serviable et passionné de maquettes en allumettes, il multiplie les gaffes. Une soirée qui tourne vite au cauchemar… et au fou rire.
55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com
English :
Francis Veber’s cult play: a ferocious, moving and funny face-off!
Every week, Pierre and his friends organize a dinner party where everyone brings a jerk . Tonight, Pierre thinks he’s found a rare gem: François Pignon. He’s a helpful accountant with a passion for matchstick models, but he’s always making blunders. An evening that quickly turns into a nightmare? and a laugh.
German :
Das Kultstück von Francis Veber: Ein heftiges, bewegendes und lustiges Kopf-an-Kopf-Rennen!
Jede Woche veranstalten Pierre und seine Freunde ein Abendessen, zu dem jeder einen Arsch mitbringt. Heute Abend glaubt Pierre, die seltene Perle gefunden zu haben: François Pignon. Er ist ein hilfsbereiter Buchhalter und ein leidenschaftlicher Liebhaber von Streichholzmodellen. Ein Abend, der sich schnell in einen Albtraum verwandelt und in einen Lachanfall.
Italiano :
L’opera cult di Francis Veber: un faccia a faccia feroce, commovente e divertente!
Ogni settimana, Pierre e i suoi amici organizzano una cena in cui ognuno porta con sé un cretino . Questa sera, Pierre pensa di aver trovato una gemma rara: François Pignon. È un utile contabile con la passione per i modellini di fiammiferi e fa sempre delle gaffe. Una serata che si trasforma rapidamente in un incubo e in una risata.
Espanol :
La obra de culto de Francis Veber: ¡un enfrentamiento feroz, conmovedor y divertido!
Cada semana, Pierre y sus amigos organizan una cena a la que cada uno lleva un gilipollas . Esta noche, Pierre cree haber encontrado una joya: François Pignon. Es un contable servicial al que le apasionan las maquetas de cerillas, pero siempre comete errores. Una velada que se convierte rápidamente en una pesadilla… y en una carcajada.
