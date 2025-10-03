Comédie Le dîner de cons Maison du Peuple Gardanne

Comédie Le dîner de cons Maison du Peuple Gardanne vendredi 3 octobre 2025.

Comédie Le dîner de cons

Vendredi 3 octobre 2025 de 21h à 22h15. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03 22:15:00

2025-10-03

Cette pièce de théâtre écrite par Francis Veber en 1993 reste un incontournable des scènes françaises.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple, chaque participant amène un “con”, et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare…

“ Le Dîner de cons ” est un véritable chef d’oeuvre de l’art théâtral qui allie rire, émotion et finesse d’analyse des relations humaines. Metteur en scène et acteur qui incarne François Pignon, Anthony Joubert apporte sa touche personnelle avec l’humour qu’on lui connaît !



Durée 1h15



Réservation Maison de la vie associative Halle Léo Ferré 04 42 66 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

Written by Francis Veber in 1993, this play remains a staple of the French stage.

German :

Dieses von Francis Veber 1993 geschriebene Theaterstück ist nach wie vor ein Muss auf den französischen Bühnen.

Italiano :

Scritta da Francis Veber nel 1993, questa commedia è ancora un punto fermo del palcoscenico francese.

Espanol :

Escrita por Francis Veber en 1993, esta obra sigue siendo un clásico de la escena francesa.

