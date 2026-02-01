Comédie Le Divan Smart Cabaret Brives-Charensac
Comédie Le Divan Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 21 février 2026.
Comédie Le Divan
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le samedi 21 février 2026 à 20h, le Smart Cabaret accueille Le Divan , une comédie rythmée qui plonge le public dans les confidences croisées d’un cabinet de psy, entre quiproquos, révélations et situations inattendues.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
On Saturday, February 21, 2026 at 8pm, Smart Cabaret welcomes Le Divan , a fast-paced comedy that plunges the audience into the cross confidences of a shrink?s office, between misunderstandings, revelations and unexpected situations.
L’événement Comédie Le Divan Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay