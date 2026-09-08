Comédie : Le Divan Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Comédie : Le Divan

Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

« Le Divan » est une comédie présentée au Smart Cabaret le samedi 21 février 2026 à 20h.

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Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

%AB Le Divan %BB is a comedy show performing at the Smart Cabaret on Saturday, February 21, 2026, at 8:00 p.m.

L’événement Comédie : Le Divan Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay