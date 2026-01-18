Comédie Le Facteur Saint-Jean-Poudge

Comédie Le Facteur

Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Comédie signée Etienne Fraday. Une pièce originale et sensible.

Restauration et buvette sur place. Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

