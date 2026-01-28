Comédie Le Facteur Sarliac-sur-l’Isle

Comédie Le Facteur

Le Facteur est une création écrite et mise en scène par Étienne Fraday et jouée par 5 comédiens issus du Cours Florent. Depuis la sortie de l’école, la compagnie est productive avec plus de 200 représentations de sa première pièce Le Facteur sur Paris, dans le Sud Ouest, en Picardie ou encore en Normandie. Elle a été nominée aux Cyranos pour le prix Meilleur spectacle tout public .

Synopsis

Le 22 janvier 1946, deux jeunes femmes d’un petit village de Dordogne avouent à leur curé avoir accidentellement tué le facteur du canton. Coincés par la tempête, ils tentent de cacher le corps… jusqu’à l’arrivée inopinée de la sœur de l’une d’elles et de son compagnon inspecteur de police.

Entre quiproquos, révélations et souvenirs de guerre, cette comédie dramatique mêle humour, tension et humanité. .

