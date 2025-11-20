Comédie Le Facteur Salle de conférence Torigny-les-Villes

Comédie Le Facteur

La Compagnie DRYADALIS est de retour pour une tournée en Normandie avec sa comédie LE FACTEUR .

SYNOPSIS

La pièce se déroule le 22 janvier 1946 lors d’un soir de tempête. Deux jeunes femmes de province du nom de Marie-Clothilde et Lucienne, avouent au père Christian le meurtre accidentel qu’elles ont commis sur le facteur du village. Pris sous la confession chrétienne et par une dette de guerre qu’il doit honorer, celui-ci se retrouve complice de ce meurtre. C’est alors qu’Hélène, la sœur de Marie-Clothilde, débarque de Paris avec son nouveau compagnon.

Réservation non obligatoire mais conseillée.

Ecrite et mise en scène par Étienne Fraday, c’est une œuvre interprétée par de jeunes comédiens sortant des Cours Florent, tous issus des quatre coins de la France. .

Salle de conférence Chateau de torigni Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

