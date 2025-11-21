Comédie Le Facteur Théâtre chez Colette Touques

Comédie Le Facteur

Théâtre chez Colette Rue de verdun Touques Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Date(s) :

2025-11-21

La pièce se déroule le 22 janvier 1946 lors d’un soir de tempête. Deux jeunes femmes de province du nom de Marie-Clothilde et Lucienne, avouent au père Christian le meurtre accidentel qu’elles ont commis sur le facteur du village. Pris sous la confession chrétienne et par une dette de guerre qu’il doit honorer, celui-ci se retrouve complice de ce meurtre. C’est alors qu’Hélène, la sœur de Marie-Clothilde, débarque de Paris avec son nouveau compagnon.

Par la Compagnie Dryadalis

Écrit et mise en scène par Étienne Fraday,

Avec de jeunes comédiens sortant des Cours Florent .

Théâtre chez Colette Rue de verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 24 86 27 64

English : Comédie Le Facteur

The play takes place on a stormy evening, January 22, 1946. Two young provincial women, Marie-Clothilde and Lucienne, confess to Father Christian the accidental murder they have committed on the village letter carrier.

German : Comédie Le Facteur

Das Stück spielt am 22. Januar 1946 an einem stürmischen Abend. Zwei junge Frauen aus der Provinz namens Marie-Clothilde und Lucienne gestehen Pater Christian den Mord, den sie versehentlich an dem Postboten des Dorfes begangen haben.

Italiano :

L’opera si svolge in una sera tempestosa del 22 gennaio 1946. Due giovani donne di provincia, Marie-Clothilde e Lucienne, confessano a Padre Christian l’omicidio accidentale commesso ai danni del postino del villaggio.

Espanol :

La obra se desarrolla en una tarde tormentosa del 22 de enero de 1946. Dos jóvenes provincianas, Marie-Clothilde y Lucienne, confiesan al padre Christian el asesinato accidental que han cometido sobre el cartero del pueblo.

