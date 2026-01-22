Comédie Le Gang des Chieuses Rue Méjou Bihan Guilvinec
Comédie Le Gang des Chieuses Rue Méjou Bihan Guilvinec vendredi 6 février 2026.
Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Vous aussi vous êtes une chieuse ?
L’une est célibataire endurcie.
L’autre n’arrive pas à tenir un couple.
La première est spirituelle.
La seconde cartésienne
Tout les oppose et pourtant.
À elles deux elles forment le gang des chieuses.
Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.
Vente en ligne.
Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 70 46 10 98
