Comédie Le Gang des Chieuses Rue Méjou Bihan Guilvinec

Comédie Le Gang des Chieuses

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie.

L’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle.

La seconde cartésienne

Tout les oppose et pourtant.

À elles deux elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.

Vente en ligne. .

Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 70 46 10 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Comédie Le Gang des Chieuses Guilvinec a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden