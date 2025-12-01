Comédie Le Père Noël est une ordure Amiens

Comédie Le Père Noël est une ordure

101 avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La célèbre comédie écrite par l’équipe du splendid en exclusivité au mégacité d’Amiens pour le 31 décembre

101 avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

The famous comedy written by the splendid team exclusively at the mégacité in Amiens on December 31

German :

Die berühmte, vom Team des splendid geschriebene Komödie exklusiv im mégacité in Amiens für den 31. Dezember

Italiano :

La famosa commedia scritta dallo splendido team in esclusiva alla mégacité di Amiens il 31 dicembre

Espanol :

La famosa comedia escrita por el espléndido equipo en exclusiva en la mégacité de Amiens el 31 de diciembre

