Comédie : “Le Père Noël est une ordure”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie : “Le Père Noël est une ordure” 3 et 4 avril Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – 12 ans, 27 € repas-spectacle.

Début : 2026-04-03T21:00:00+02:00 – 2026-04-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00 – 2026-04-04T22:30:00+02:00

Entre appels désespérés, visiteurs inattendus et rencontres plus improbables les unes que les autres, la soirée bascule peu à peu dans un chaos total. Personnages hauts en couleur, situations absurdes, maladresses en série et répliques cultes s’enchaînent dans un rythme effréné.

Thérèse et Pierre, bénévoles pleins de bonne volonté, tentent tant bien que mal de garder le cap, mais l’arrivée de Preskovitch, de Josette, de Félix et de Katia transforme ce réveillon en véritable catastrophe humaine et comique. Chacun débarque avec ses problèmes, ses névroses, ses secrets… et surtout sa façon bien à lui de compliquer encore un peu plus la situation.

Méchante, grinçante, tendre et terriblement drôle, cette comédie culte du Splendid dresse le portrait de personnages paumés et attachants, coincés dans un enchaînement de quiproquos et de moments totalement incontrôlables. Une pièce où l’on rit de tout, parfois jaune, souvent très fort, et où derrière l’humour se cache aussi une vraie humanité.

Un grand classique du théâtre comique, toujours aussi efficace, qui promet une soirée pleine de rires, de folie et de surprises.

Théâtre Humour