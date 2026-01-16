COMÉDIE LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS ! Fonsorbes

COMÉDIE LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS !

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Après le succès de la comédie Crise en quarantaine en 2025, retrouvez Fred et Michel pour de nouvelles aventures.

Après cinq années d’absence, Michel retrouve Fred pour les fêtes de Noël. Leurs comptes en banque étant aussi vides que les caisses de l’Etat, une opportunité inattendue va pouvoir les sortir de l’impasse… Mais pour cela, ils vont devoir faire preuve d’imagination car pour toucher le jackpot, ils auront pour mission de créer… un spectacle de Noël ! Ils auront 3 jours pour relever le défi et faire naître la magie de Noël

Si le pire Noël n’existait pas, il faudrait l’inventer… Fred et Michel vont s’en charger !

Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux Bordel !

Tout public à partir de 14 ans 12€ plein tarif 6€ tarif réduit Gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie auprès du service culturel ou en ligne 6 .

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

After the success of the comedy Crise en quarantaine in 2025, Fred and Michel are back for new adventures.

