COMÉDIE LENDEMAIN DE SOIRÉE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

COMÉDIE LENDEMAIN DE SOIRÉE Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins vendredi 27 février 2026.

COMÉDIE LENDEMAIN DE SOIRÉE

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Située quelque part entre Very Bad Trip et Le Père Noël est une ordure , Lendemain de soirée est une comédie survoltée qui ne laisse aucun répit au spectateur !

Thierry et Fred devaient se rencontrer pour un rendez-vous d’affaires… Jusqu’à ce que l’entrevue ne dégénère complètement. Amnésiques, nos deux fêtards se réveillent le lendemain, enfermés dans l’appartement de Fred, sans téléphone et vraisemblablement accompagnés d’un invité surprise aussi dangereux qu’extravagant qui rendra leur échappée d’autant plus difficile !

Si nos personnages n’ont aucun souvenir de leur nuit, leur lendemain de soirée, lui, sera inoubliable !



Réservation ici >>>>>>>

Placement libre

Notre bar est à votre disposition avant et après la représentation (planches apéritives sur réservation).

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 à 45 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COMÉDIE LENDEMAIN DE SOIRÉE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin