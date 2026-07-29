Comédie Les Amazones Atrium Dax

Informations pratiques

Dax

Comédie Les Amazones

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Cette pièce raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Tout public Durée 1h30. .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Comédie Les Amazones

L’événement Comédie Les Amazones Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax