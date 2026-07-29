Comédie Les Amazones Atrium Dax
jeudi 8 avril 2027 · Atrium · Dax
Informations pratiques
Dax
Comédie Les Amazones
Atrium 1 cours Foch Dax Landes
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Cette pièce raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.
Tout public Durée 1h30. .
Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Comédie Les Amazones
L’événement Comédie Les Amazones Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax
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