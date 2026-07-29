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Comédie Les Amazones Atrium Dax

jeudi 8 avril 2027 · Atrium · Dax

Comédie Les Amazones Atrium Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
jeudi 8 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Atrium
Adresse
1 cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
22 22 25 Tarif réduit

Dax

Comédie Les Amazones

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08

Date(s) :
2027-04-08

Cette pièce raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Tout public Durée 1h30.   .

Atrium 1 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Comédie Les Amazones

L’événement Comédie Les Amazones Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax

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