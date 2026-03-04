Comédie “Les Bonobos”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie “Les Bonobos” 20 mars – 18 avril Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – de 12 ans, 27 € repas-spectacle

Début : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Ces trois amis, dignes descendants des célèbres singes de la sagesse, n’ont qu’un seul objectif : trouver l’amour malgré leurs handicaps… ou au moins tenter leur chance !

Mais séduire quand on ne voit pas, n’entend pas ou ne parle pas, c’est loin d’être gagné !

Entre quiproquos, situations délirantes et humour sans filtre, cette comédie promet une soirée inoubliable.

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org

