Comédie Les Danchieuses Étoiles Contrepoint Café-Théâtre Agen

Comédie Les Danchieuses Étoiles

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-26

La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. Rien ne les destinait à se rencontrer et pourtant ! Alors que tout les oppose, Mel, la rurale débrouillarde, et Kim, la citadine sophistiquée vont devoir collaborer pour créer un spectacle de danse. Entre rêve et cauchemar, il n’y a qu’un pas…de danse ! Sur scène comme dans la vie, elles vont devoir accorder leurs pas, et leurs différences. .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Comédie Les Danchieuses Étoiles

Life can be full of surprises, and neither Mel nor Kim would disagree. Nothing could have destined them to meet, and yet! While everything pits them against each other, Mel, the resourceful country girl, and Kim, the sophisticated city girl, have to work together to create a dance show.

L’événement Comédie Les Danchieuses Étoiles Agen a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Destination Agen