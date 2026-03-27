Comédie les Feux de l’été Rue Georges Brassens Tréméven

Comédie les Feux de l’été Rue Georges Brassens Tréméven samedi 11 avril 2026.

Comédie les Feux de l’été

Rue Georges Brassens Espace Louis Le Lann Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :
2026-04-11

Comédie “les Feux de l’été”
Vous n’avez rien de prévu le samedi 11 avril, venez assister à la comédie de la compagnie d’Yvias “les Feux de l’été”.
Spectacle gratuit, proposé par la municipalité de Tréméven, à 20h30 à l’espace Louis Le Lann.
Une soirée de rires et de détente en perspective.
Venez nombreuses et nombreux !   .

Rue Georges Brassens Espace Louis Le Lann Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 02 

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English : Comédie les Feux de l’été

L’événement Comédie les Feux de l’été Tréméven a été mis à jour le 2026-03-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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