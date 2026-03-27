Comédie les Feux de l’été Rue Georges Brassens Tréméven

Comédie les Feux de l’été

Rue Georges Brassens Espace Louis Le Lann Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Comédie “les Feux de l’été”

Vous n’avez rien de prévu le samedi 11 avril, venez assister à la comédie de la compagnie d’Yvias “les Feux de l’été”.

Spectacle gratuit, proposé par la municipalité de Tréméven, à 20h30 à l’espace Louis Le Lann.

Une soirée de rires et de détente en perspective.

Venez nombreuses et nombreux ! .

Rue Georges Brassens Espace Louis Le Lann Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 02

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English : Comédie les Feux de l’été

L’événement Comédie les Feux de l’été Tréméven a été mis à jour le 2026-03-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS