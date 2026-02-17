Comédie Les forains Place du 8 mai 1945 Martigues

Comédie Les forains

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 16h. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Atelier 20_21 de Martigues propose la quatrième édition des Rencontres de Théâtre amateur. Cinq spectacles de Théâtre par des troupes régionales à vivre sur deux jours pour rire et se détendre.

Depuis combien de temps ces trois forains, condamnés à attendre la réparation de leur camion, campent-ils à proximité de cette voie ferrée ?

Eddie, comme à son habitude, compte le nombre de wagons qui passent. Mais cette nuit-là, pour la première fois, un train s’arrête. Deux personnes en descendent et le train redémarre sans eux… Leur rencontre imprévue avec les forains va prendre une tournure inattendue.

Une comédie qui nous interroge sur les préjugés face à la marginalité, sur la difficulté à communiquer et à accepter la façon de vivre d’autrui.



Mise en scène Christine Chabrand.

Avec (par ordre d’apparition) Christine Chabrand (Jackie), Patrice Marques (Eddie), Sophie David (Hélène), Jacques Barfuss (Olivier), Daniel Mérino (Nono). .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 91 39 45 atelier20.21@gmail.com

English :

Atelier 20_21 in Martigues is staging the fourth Rencontres de Théâtre amateur. Five theatre performances by regional troupes over two days of laughter and relaxation.

