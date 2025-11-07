Comédie « Les grandes filles » Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Comédie « Les grandes filles » Centre Social et Culturel Le Quai Metz vendredi 7 novembre 2025.

Comédie « Les grandes filles »

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Une comédie de L’Autre Scène présentée dans le cadre du Festival Théâtre au Quai. « Quatre femmes d’origine et de culture différentes dessinent une humanité savoureuse. Elles ont dépassé la soixantaine, partagent la même bonne humeur, et se chamaillent gentiment au fil des saisons. Une pièce contemporaine, fantaisiste et jubilatoire. « Mise en scène Jean-Luc L’Hôte

Interprétation: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat et Anne Weinberg et pour la voix l’aimable participation de Didier Benini

Participation libre au chapeau.Tout public

0 .

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A comedy by L’Autre Scène presented as part of the Théâtre au Quai Festival. « Four women from different backgrounds and cultures sketch out a delightful humanity. They’re over sixty, share the same good humor, and bicker amiably as the seasons go by. A contemporary play, whimsical and jubilant. « Directed by Jean-Luc L’Hôte

Performed by: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat and Anne Weinberg, with Didier Benini on vocals

Free participation.

German :

Eine Komödie von L’Autre Scène, die im Rahmen des Festivals Théâtre au Quai aufgeführt wird. « Vier Frauen unterschiedlicher Herkunft und Kultur zeichnen eine köstliche Menschlichkeit. Sie sind über 60 Jahre alt, teilen die gleiche gute Laune und zanken sich freundlich durch die Jahreszeiten. Ein zeitgenössisches, fantasievolles und jubilierendes Stück. « Regie: Jean-Luc L’Hôte

Darsteller: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat und Anne Weinberg und für die Stimme die freundliche Unterstützung von Didier Benini

Freie Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Una commedia di L’Autre Scène presentata nell’ambito del Festival Théâtre au Quai. « Quattro donne di diversa estrazione e cultura tratteggiano una deliziosa umanità. Hanno più di sessant’anni, condividono lo stesso buonumore e bisticciano amabilmente con il passare delle stagioni. Una pièce contemporanea, stravagante e gioiosa. « Regia di Jean-Luc L’Hôte

Interpreti: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat e Anne Weinberg, con la gentile assistenza vocale di Didier Benini

Ingresso libero.

Espanol :

Una comedia de L’Autre Scène presentada en el marco del Festival Théâtre au Quai. « Cuatro mujeres de orígenes y culturas diferentes esbozan una deliciosa humanidad. Tienen más de sesenta años, comparten el mismo buen humor y discuten amistosamente con el paso de las estaciones. Una obra contemporánea, caprichosa y jubilosa. » Dirigida por Jean-Luc L’Hôte

Interpretada por: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat y Anne Weinberg, con la amable ayuda vocal de Didier Benini

Entrada gratuita.

L’événement Comédie « Les grandes filles » Metz a été mis à jour le 2025-09-15 par AGENCE INSPIRE METZ