Comédie Les Sosies Auditorium de Bideak Saint-Palais

Informations pratiques

Saint-Palais

Comédie Les Sosies

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Écrite et mise en scène par Frédéric Watine, cette comédie burlesque de 70 minutes s’inspire librement des grands Amphitryon du répertoire théâtral celui de Plaute, celui de Molière, et la version plus moderne signée Jean Giraudoux en 1929. 3 comédiens — Marion Perrin, Alain Chaperon et Frédéric Watine — se partagent la scène pour incarner six personnages, dans un savant mélange de prose et de vers. L’histoire ? Jupiter, roi des dieux, descend sur terre pour séduire Alcmène, l’épouse du général Amphitryon parti guerroyer à Télèbe. Pour parvenir à ses fins, il emprunte l’apparence physique et la voix d’Amphitryon, tandis que son fils Mercure prend les traits de Sosie, le valet. S’ensuit une cascade de quiproquos aussi absurdes que réjouissants Sosie ne reconnaît plus son propre double, et Amphitryon découvre, stupéfait, le récit que lui fait sa femme de leur dernière nuit passée… .

Auditorium de Bideak 55 avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com

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English : Comédie Les Sosies

L’événement Comédie Les Sosies Saint-Palais a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque