Comédie : “L’invitation”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie : “L’invitation” Jeudi 9 avril, 20h30 Pélousse Paradise Gard

16€ + une coupe de champagne offerte

Début : 2026-04-09T20:30:00+02:00 – 2026-04-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T20:30:00+02:00 – 2026-04-09T22:00:00+02:00

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie…

Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer…

Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org

Pour son anniversaire, le théâtre invite un ami imaginaire. Théâtre Humour