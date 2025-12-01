Comédie Love Music Amiens

Comédie Love Music

101 avenue de l'Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

2025-12-31 21:45:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Un spectacle flamboyant avec les plus grands tubes dédiés à l’amour avec des blind test, karaoké et anecdotes incroyables….Chanter et danser avant les douze coups de minuit !

101 avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

A flamboyant show featuring the greatest hits dedicated to love, with blind tests, karaoke and incredible anecdotes….Sing and dance before the stroke of midnight!

German :

Eine flammende Show mit den größten Hits, die der Liebe gewidmet sind, mit Blindtests, Karaoke und unglaublichen Anekdoten….Singen und Tanzen vor den zwölf Glockenschlägen um Mitternacht!

Italiano :

Uno spettacolo fiammeggiante con i più grandi successi dedicati all’amore, con prove al buio, karaoke e aneddoti incredibili….Cantate e ballate prima che scocchi la mezzanotte!

Espanol :

Un espectáculo extravagante con los grandes éxitos dedicados al amor, con pruebas a ciegas, karaoke y anécdotas increíbles….¡Cante y baile antes de que el reloj marque la medianoche!

