COMÉDIE MA FEMME VEUT PAS
La Boîte à Rire Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-08 21:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-08
La Boîte à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales
La Boîte à Rire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 laboitearire66@orange.fr
English :
La Boîte à Rire The Pyrénées-Orientales’s theater café
German :
La Boîte à Rire Das Café-Theater der Pyrénées-Orientales
Italiano :
La Boîte à Rire Il caffè del teatro nei Pirenei Orientali
Espanol :
La Boîte à Rire El café teatro de los Pirineos Orientales
L’événement COMÉDIE MA FEMME VEUT PAS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME