Comédie Madame Bovary en moins long et plus drôle Mutzig

Deux femmes racontent Madame Bovary avec humour et modernité, prouvant qu’un classique peut être drôle et captivant.

Madame Bovary sans ennui ? Mission acceptée !

Deux jeunes femmes décalées et très drôles reviennent sur l’un des plus grands romans de la littérature. Leur objectif vous raconter Madame Bovary sans vous faire vivre la moindre seconde d’ennui. Mission acceptée !

Et il y en aura pour tout le monde…

Pour toi, qui à l’époque, as terriblement souffert à sa lecture.

Pour toi, qui ne l’as pas lu, mais qui rêves de briller en société.

Pour toi, qui doutes c’est Balzac ou Zola ?

Pour toi, l’amoureux de Flaubert, qui tolères qu’on parle de lui avec humour.

Après « Mais t’as quel âge ?! » et « On dirait ton père », découvrez la nouvelle création de Camille Broquet et Marion Pouvreau. Ce succès du Festival d’Avignon 2024 est un classique revisité résolument moderne et joyeux.

Porté par leur talent, ce spectacle brise les clichés sur la littérature classique. Avec un humour vif et une bonne dose d’imagination, il prouve que les chefs-d’œuvre ne sont pas poussiéreux. En utilisant les codes de notre époque pour décrypter cette œuvre, les comédiennes démontrent que Madame Bovary est d’une pertinence surprenante, aussi captivante que les séries les plus actuelles. Un rendez-vous pour désacraliser l’art et redécouvrir un grand texte sans a priori.

De et par Camille Broquet et Marion Pouvreau

Mise en scène Edward Decesari

Ce qu’ils en disent

La Provence “Coup de cœur assuré”

Ouest France « Un duo détonant, drôle et touchant »

Arts Culture Évasions « Pari réussi, haut la main ! »

La Théâtrothèque “Flaubert doit se tordre de rire là où il est”

La Revue du Spectacle “Intelligemment décalé et virtuose. Un talent notoire.”

Et si on allait au théâtre ce soir “Comble du chic ? On aurait même envie de relire cette fameuse œuvre de Flaubert”

Théâtoile « Cette version est tout simplement exceptionnelle »

canari74 (Billetreduc.com 10/10) « Excellent. Deux super comédiennes sur scène ! J’ai tant adoré ! Faut vraiment y aller. C’est rempli d’humour et de légèreté. A voir sans hésiter. »

didjipat33 (Billetreduc.com 10/10) « Emma superstar. Bravo à ces deux comédiennes pleine de tonus et d’inventivité qui ont disséqué le roman phare de Flaubert. C’était un vrai bonheur de retrouver tous ces personnages familiers. La mise en scène est fantastique. Un vrai coup de cœur 2025. »

Un spectateur (Billetreduc.com 10/10) « Le Bonbon. Comment arriver à présenter un roman célèbre et ‘ennuyeux’ ? En utilisant l’humour et la distance, en démontrant que l’ennui s’insère dans toutes les situations du quotidien. Les deux comédiens amènent du dynamisme et de l’engouement. »

Le plus pour les familles L’Atelier des Petits Artistes !

La Scène de Mutzig lance l’Atelier des Petits Artistes, un nouveau service de garde de qualité conçu pour les familles. Pendant que vous profitez pleinement des spectacles dominicaux à 16h, vos enfants, de jeunes explorateurs, s’éveillent à l’art et à la créativité, encadrés par des professionnels de l’Animation Jeunesse de Mutzig. Ce concept simple et ingénieux vise à rendre la culture accessible à tous en levant les contraintes pour les parents de jeunes enfants.

Toutes les informations sur notre site

Informations pratiques

Titre du spectacle Madame Bovary en moins long et plus drôle

Dates et Horaires

Samedi 11 avril 2026 20h30

Dimanche 12 avril 2026 16h00

Lieu La Scène de Mutzig

Genre Comédie

Public Tout public (à partir de 8 ans)

Durée 1h15

buvette et petite restauration 1h avant les représentations et après .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Two women retell Madame Bovary with humor and modernity, proving that a classic can be both funny and captivating.

German :

Zwei Frauen erzählen Madame Bovary mit Humor und Modernität und beweisen, dass ein Klassiker witzig und fesselnd sein kann.

Italiano :

Due donne raccontano Madame Bovary con umorismo e modernità, dimostrando che un classico può essere divertente e accattivante.

Espanol :

Dos mujeres vuelven a contar Madame Bovary con humor y modernidad, demostrando que un clásico puede ser a la vez divertido y cautivador.

