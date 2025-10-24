Comédie Mariés au premier ringard Colmar

Comédie Mariés au premier ringard Colmar vendredi 24 octobre 2025.

Comédie Mariés au premier ringard

8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 21:45:00

Date(s) :

2025-10-24

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque…

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?

Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire « oui » devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous. .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 16 86 86 clb.prod.spectacles@gmail.com

English :

When TV producers get the crazy idea of marrying strangers, it creates improbable and bizarre encounters…

German :

Wenn Fernsehproduzenten auf die verrückte Idee kommen, Fremde zu verheiraten, führt dies zu unwahrscheinlichen und skurrilen Begegnungen…

Italiano :

Quando i produttori televisivi hanno la folle idea di sposare persone che non conoscono, il risultato è una serie di incontri improbabili e bizzarri…

Espanol :

Cuando a los productores de televisión se les ocurre la loca idea de casar a gente que no conocen, el resultado es una serie de encuentros improbables y extraños…

L’événement Comédie Mariés au premier ringard Colmar a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme de Colmar