Comédie Mars et Vénus La comédie culte sur votre vie de couple Salle des Quatre Vents Écommoy
Salle des Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 22:30:00
2025-11-08
Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri. Et ramasse tes chaussettes !
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?
La vie de couple revue et corrigée frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes…
Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire ! .
Salle des Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr
