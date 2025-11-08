Comédie Mars et Vénus La comédie culte sur votre vie de couple Salle des Quatre Vents Écommoy

Comédie Mars et Vénus La comédie culte sur votre vie de couple

Salle des Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri. Et ramasse tes chaussettes !

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?

La vie de couple revue et corrigée frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes…

Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire ! .

Salle des Quatre Vents Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie Mars et Vénus La comédie culte sur votre vie de couple Écommoy a été mis à jour le 2025-10-08 par CDT72