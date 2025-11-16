Comédie Massacre à la princesse Mutzig

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:15:00

2025-11-16

Des princesses confrontées au monde réel, entre galères, rock’n’roll et un tueur en série

Princesses, Sexe et Rock’n’Roll

Si vous pensiez assister à un gentil conte de fées, détrompez-vous ! Ce spectacle totalement rock’n’roll et déjanté revisite les contes de notre enfance avec un ton très trash et un humour mordant. Les princesses se sont fait virer de leurs contes d’origine et tentent, tant bien que mal, de survivre dans la dure réalité de la vie.

Découvrez une Belle au Bois Dormant qui a sombré dans la drogue, une Cendrillon devenue PDG de « Pantoufle and Co », et une Blanche Neige qui s’est fait larguer par son prince. De quoi démystifier radicalement les belles histoires de notre enfance ! Mais l’intrigue se corse lorsqu’un sérial-killer rôde, cherchant à massacrer toutes les princesses les unes après les autres. Qui veut la fin des princesses et pourquoi ?

La Scène de Mutzig est ravie d’accueillir à nouveau ce spectacle qui a déjà fait sensation chez nous il y a près de deux ans, jouant à guichet fermé et laissant une longue liste d’attente. Si vous les avez déjà vues, c’est l’occasion de revenir avec vos ami(e)s ! Si vous les avez manquées, ne ratez pas ce rendez-vous cette fois-ci !

Ce spectacle, succès confirmé au Festival d’Avignon de 2021 à 2023 et « coup de cœur déjanté » du public, est une comédie qui transcende la parodie. Portée par Célia Chabut (co-auteure avec Sam Kagy et Maité Siwene) et ses talentueuses interprètes, cette œuvre féministe tordante aborde sans tabou les thèmes de notre société moderne l’argent, les soirées, le sexe (beaucoup !), les drogues, le tout avec un rythme effréné. C’est une satire qui pointe du doigt les dérives de notre époque et la naïveté des contes originaux face à un monde qui les dévorerait. Attendez-vous à un spectacle imprévisible qui vous tiendra en haleine jusqu’au dénouement !

Auteures Sam Kagy, Maité Siwene et Célia Chabut

Metteur en scène Célia Chabut

Production Production des Chats Butés

Ce qu’ils en disent

hp94 (Billetreduc.com 10/10) « Drolissime. Elles sont incroyables ces 3 là, nous avons passé un moment de folie, un texte excellent recherché ! Bravo et merci de nous faire oublier un moment l’actualité ???? »

Michèle 94 (Billetreduc.com 9/10) « Super spectacle. On passe un très bon moment, c’est dingo comme on s’y attendait. Très bonne ambiance dans la salle. On vous souhaite de jouer longtemps cette pièce déjantée.! »

louisa (Billetreduc.com 10/10) « Formidables !! Un grand bravo aux 3 comédiennes qui sont FORMIDABLES!! Elles dégagent une incroyable énergie et nous avons ri du début à la fin dans cette comédie déjantée et géniale! Merci pour cette belle soirée. »

Un spectateur (Billetreduc.com 10/10) « Complètement déjanté. Les trois comédiennes interprètent à leur manière les princesses des contes pour enfants sauf que… elles vivent de nos jours et sont très très libérées ! On rit beaucoup. Attention réservé aux adultes. »

Critique (pièce Massacre à la princesse ) « Si vous pensez avoir affaire à un gentil conte de fées, vous n’êtes décidément pas prêt pour ce que vous allez voir ! […] Le public rit de bon cœur à l’unanimité tout au long des 75 minutes de la représentation. […] Une œuvre féministe tordante, tout simplement. […] Il est impossible de ne pas rire tout du long. En plus d’être hilarant, original et décapant, Massacre à la Princesse est une œuvre plus intelligente que ne laisse paraître le résumé. Bien évidemment réservé à un public averti, il serait vraiment dommage de passer à côté, surtout si vous recherchez une bonne comédie trash et sans tabous qui fait bien mal aux clichés ! Disney n’a qu’à bien se tenir ! »

Le plus pour les familles L’Atelier des Petits Artistes !

La Scène de Mutzig lance l’Atelier des Petits Artistes, un nouveau service de garde de qualité conçu pour les familles. Pendant que vous profitez pleinement des spectacles dominicaux à 16h, vos enfants, de jeunes explorateurs, s’éveillent à l’art et à la créativité, encadrés par des professionnels. Ce concept simple et ingénieux vise à rendre la culture accessible à tous en levant les contraintes pour les parents de jeunes enfants.

Genre Comédie / Rock’n’roll déjanté

Public Interdit aux moins de 14 ans

Durée 1h15 (environ 75 minutes)

Buvette et petite restauration à partir de 15h .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Princesses confront the real world, between hardship, rock’n’roll and a serial killer

German :

Prinzessinnen, die mit der realen Welt konfrontiert werden, zwischen Galeeren, Rock’n’Roll und einem Serienmörder

Italiano :

Le principesse affrontano il mondo reale delle difficoltà, del rock’n’roll e di un serial killer

Espanol :

Las princesas se enfrentan al mundo real de las penurias, el rock’n’roll y un asesino en serie

