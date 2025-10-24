COMÉDIE MUSICAL « LE CADEAU BOBOSTAR » Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert

COMÉDIE MUSICAL « LE CADEAU BOBOSTAR » Salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert vendredi 24 octobre 2025.

COMÉDIE MUSICAL « LE CADEAU BOBOSTAR »

Salle André Malraux Place Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-24

Première édition pour cette comédie musical

Venez nombreux assister à la formidable comédie musicale » le cadeau » orchestrée par les Bobostars au profit de l’association Marsienne Bien Vivre Ta Différence .

Salle André Malraux Place Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire bienvivretadifference@outlook.fr

English :

First edition of this musical comedy

German :

Erste Ausgabe für dieses Musical

Italiano :

Prima edizione di questo musical

Espanol :

Primera edición de este musical

L’événement COMÉDIE MUSICAL « LE CADEAU BOBOSTAR » Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-08-23 par Pays Erdre Canal Forêt