Comédie musicale | 10 ans déjà ! Les Z’étoiles Hésingue

Comédie musicale | 10 ans déjà ! Les Z’étoiles

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le spectacle des 10 ans de l’Ecole de Comédie Musicale Josette Billault-Lebossé .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

