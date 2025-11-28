Comédie musicale 2.0 Hésingue

Comédie musicale 2.0

16 Rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-30

Les Zétoiles s’associent à l’Orchestre d’Accordéons du Sundgau pour cette comédie musicale engagée, avec de la musique live et près de 80 artistes sur scène !

L’histoire se déroule dans la paisible Sunny Valley et met en scène Zolia, une jeune fille de 15 ans, élève du lycée local. Alors que l’année scolaire touche à sa fin et que les examens se rapprochent, le bal de promo se profile à l’horizon, sponsorisé par la marque de lunettes de réalité virtuelle World Vision . L’enjeu du bal est de taille car le roi et la reine de la soirée recevront ces fameuses lunettes en cadeau.

Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, un phénomène inquiétant se propage de plus en plus d’élèves et d’habitants de Sunny Valley adoptent ces lunettes, devenant peu à peu des zombies connectés , sous l’emprise de ces dispositifs.

Pour Zolia, c’est un véritable cauchemar, car la réalité qu’elle connaissait semble s’effriter. De plus, les lunettes altèrent la perception de la réalité de chacun, transformant la population en marionnettes dociles, esclaves de la technologie.

Au lycée, un groupe d’élèves anti-World Vision voit le jour, cherchant à résister à cette invasion technologique. Mais se posent alors des questions cruciales Où se situe la frontière entre la réalité et la fiction ? Quel est le prix à payer pour les progrès technologiques ?

2.0 explore ces thèmes complexes et invite le public à réfléchir sur les risques de la dépendance technologique dans un monde de plus en plus connecté.

Avec l’Orchestre d’Accordéons du Sundgau et les Zétoiles de l’ECM Josette Billault-Lebossé

Tout public

Durée 1h45 .

16 Rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie musicale 2.0 Hésingue a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue