Comédie Musicale Allégrias Salle André Ravache Le Pouliguen vendredi 20 février 2026.

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

2026-02-20

Allégrias,

Une troupe de spectacles musicaux originaire de Bouvron, qui réunit 6 chanteuses et chanteurs et 5 danseuses, animés par la même énergie.

Depuis 10 ans, Allégrias fait résonner les plus belles chansons, les plus grands standards et des tableaux originaux mêlant voix puissantes, chorégraphies rythmées et jeux de lumière immersifs.

Que vous aimiez les grandes voix, les harmonies, les chorégraphies dynamiques, ou simplement partager un moment de bonne humeur, le prochain spectacle d’Allégrias est le rendez-vous à ne pas manquer !

Tout public à partir de 10 ans.

Placement libre. Places assises.

Ouverture des portes à 20h00.

Début du spectacle à 20h30.

Durée 2h00

En vente dans les différents bureaux de La Baule Presqu’île de Guérande Tourisme,

par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant en appuyant sur le bouton « Je réserve » ci-dessous.

Billet non échangeable et non remboursable. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

L’événement Comédie Musicale Allégrias Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44