Comédie Musicale Au Pays de Manon Salle Paul Eluard La Ciotat

Comédie Musicale Au Pays de Manon

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

LA TROUPE SALUT LES COPAINS FAIT REVIVRE LES LEGENDES PROVENCALES EN COMEDIE MUSICALE

Salut les copains troupe artistique du sud de la France composée d’acteurs, chanteurs et danseurs, issus d’ écoles de comédie musicale enchante le public avec des spectacles alliant passion, créativité et voyage émotionnel.



Succés retentisssant pour ‘Au pays de Manon’





Mettant a l’ honneur le patrimoine régional, salut les copains a triomphé avec sa comédie musicale Au pays de Manon.

Aprés avoir conquis les spectateurs de Meyreuil, Auriol plusieurs fois, Salon de Provence dans le magnifique théatre Armand, Peyruis dans le 04, le spectacle a également été ovationné lors du festival de la comédie musicale à Aubagne.





14 acteurs sur scène

2 régisseurs son et lumiere

2hh0 de spectacle captivant

23 chansons inédites .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

SALUT LES COPAINS BRINGS PROVENCAL LEGENDS TO LIFE IN MUSICAL COMEDY

German :

DIE TRUPPE SALUT LES COPAINS LÄSST DIE PROVENZALISCHEN LEGENDEN ALS MUSIKKOMÖDIE WIEDER AUFLEBEN

Italiano :

LA TROUPE SALUT LES COPAINS FA RIVIVERE LE LEGGENDE PROVENZALI IN UNA COMMEDIA MUSICALE

Espanol :

LA COMPAÑÍA SALUT LES COPAINS DA VIDA A LEYENDAS PROVENZALES EN UNA COMEDIA MUSICAL

