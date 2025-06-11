Comédie musicale Belles, belles, belles au Théâtre Beaumarchais

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Lundi 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Retrouvez la comédie musicale Belles, belles, belles au Théâtre Beaumarchais, le lundi 20 avril 2026.

Préparez vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur !

Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur avec Belles, belles, belles , un spectacle pétillant ! Sur scène, des voix sublimes et des chorégraphies enjouées pour faire revivre l’esprit festif et glamour des années 60, 70 et 80. Un rendez-vous haut en couleurs pour tous ceux qui veulent retrouver la joie et l’éclat des années dorées et fredonner à l’unisson des airs qui n’ont pas pris une ride. Un spectacle de deux heures à ne pas manquer pour vivre une expérience scintillante et inoubliable.

Placement libre assis.

Réservations sur https://www.compagnietrabucco.com/event-details/belles-belles-belles-5 29 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr

English : Comédie musicale Belles, belles, belles au Théâtre Beaumarchais

Enjoy the musical Belles, belles, belles at Théâtre Beaumarchais on Monday, April 20, 2026.

Get ready for a whirlwind of music, dance and fun!

