Comédie musicale Black Legends Chartres

Comédie musicale Black Legends Chartres jeudi 26 mars 2026.

Comédie musicale Black Legends

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – 86 EUR

Début : Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Après 3 saisons à Paris, Black Legends le MUSICAL part en tournée HIT THE ROAD (JACK!). Un hommage à toute la musique Noire Américaine, un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, etc, 2h de show…

Cette troupe a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre un siècle d’histoire et de musique AFRO-AMÉRICAINE, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove ! Bienvenue dans le SOUL TRAIN LIVE … 25 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

After 3 seasons in Paris, Black Legends le MUSICAL goes on tour: HIT THE ROAD (JACK!). A tribute to all Black American music, a moment to rub shoulders with those who are at the origin of all contemporary music: from Nina Simone to Prince, from Ray Charles to Michael Jackson, etc., a 2-hour show…

German :

Nach drei Spielzeiten in Paris geht Black Legends le MUSICAL auf Tournee: HIT THE ROAD (JACK!). Eine Hommage an die gesamte schwarz-amerikanische Musik, eine Zeit, in der Sie denjenigen begegnen können, die am Ursprung der gesamten zeitgenössischen Musik stehen: von Nina Simone bis Prince, von Ray C

Italiano :

Dopo 3 stagioni a Parigi, Black Legends le MUSICAL va in tournée: HIT THE ROAD (JACK!). Un omaggio a tutta la musica nera americana, un momento per confrontarsi con coloro che sono all’origine di tutta la musica contemporanea: da Nina Simone a Prince, da Ray Charles a Michael Jackson, etc., 2 ore di

Espanol :

Después de 3 temporadas en París, Black Legends le MUSICAL sale de gira: HIT THE ROAD (¡JACK!). Un homenaje a toda la música negra americana, un momento para codearse con aquellos que están en el origen de toda la música contemporánea: de Nina Simone a Prince, de Ray Charles a Michael Jackson, etc.,

