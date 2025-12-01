Comédie musicale Bollywood Masala Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Comédie musicale Bollywood Masala Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 16 décembre 2025.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

La toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma Bombay.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

The spicy new musical straight from the city of cinema: Bombay.

German :

Das brandneue, würzige Musical kommt direkt aus der Stadt des Films: Bombay.

Italiano :

Il nuovo musical piccante direttamente dalla città del cinema: Bombay.

Espanol :

El nuevo y picante musical directamente desde la ciudad del cine: Bombay.

