Comédie musicale Bollywood Masala Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Bollywood Masala
La toute nouvelle comédie musicale épicée venant directement de la cité du cinéma Bombay.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Bollywood Masala
The spicy new musical straight from the city of cinema: Bombay.
German :
Bollywood Masala
Das brandneue, würzige Musical kommt direkt aus der Stadt des Films: Bombay.
Italiano :
Bollywood Masala
Il nuovo musical piccante direttamente dalla città del cinema: Bombay.
Espanol :
Bollywood Masala
El nuevo y picante musical directamente desde la ciudad del cine: Bombay.
