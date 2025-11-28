Comédie musicale Cadeau Surprenant rue du Gué de la Grange Lencloître
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Un mystérieux cadeau…un enfant curieux…et soudain, la frontière entre rêve et réalité se brise. Plongez avec lui dans un univers magique où chaque chanson ouvre une porte, où chaque chaque rencontre révèle une vérité cachée. Mais derrière la féérie, un secret plane les esprits enfermés attendent d’être libérés… Et si, au fond, ce cadeau était bien plus qu’un simple jouet ?
Une comédie musicale envoûtante, pleine d’émotions, de mystère et de magie. Venez vivre l’aventure où les légendes reprennent vie et où un enfant devient le visiteur d’un monde oublié.
Exclusivité VIP parcours immersif en présence de comédiens et places privilégiées pour le spectacle.
Places limitées ! .
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 52 29 crowfamily86@hotmail.com
