Comédie musicale cadeau surprenant rue du Gué de la Grange Lencloître

Comédie musicale cadeau surprenant

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Ecriture, mise en scène et chorégraphie par Tchaï VANG .

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 52 29

English : Comédie musicale cadeau surprenant

German : Comédie musicale cadeau surprenant

Italiano :

Espanol : Comédie musicale cadeau surprenant

L’événement Comédie musicale cadeau surprenant Lencloître a été mis à jour le 2025-11-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne