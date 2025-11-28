Comédie musicale cadeau surprenant rue du Gué de la Grange Lencloître
Comédie musicale cadeau surprenant rue du Gué de la Grange Lencloître vendredi 28 novembre 2025.
Comédie musicale cadeau surprenant
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Ecriture, mise en scène et chorégraphie par Tchaï VANG .
rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 52 29
English : Comédie musicale cadeau surprenant
German : Comédie musicale cadeau surprenant
Italiano :
Espanol : Comédie musicale cadeau surprenant
L’événement Comédie musicale cadeau surprenant Lencloître a été mis à jour le 2025-11-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne