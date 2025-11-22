Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le Trésors des Océans Théâtre La Foucotte Nancy

Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le Trésors des Océans

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22 17:20:00

2025-11-22

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire tout en féerie et en chanson !

Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, Bernard est enlevé par un Pirate, James Took, le roi des Mers.

Accompagné par la fée Glinda, du perroquet Pepito et de Ernest le Dragon, Capitaine Frimousse doit retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de retrouver son ami et de sauver la terre du règne du Roi des Mers.

Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.Enfants

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

Young and old alike, come and join us for an extraordinary adventure full of enchantment and song!

Captain Frimousse, a little captain in the French navy, lives peacefully with his friend Bernard the snail. But one night, Bernard is kidnapped by a Pirate, James Took, the King of the Seas.

Accompanied by the fairy Glinda, the parrot Pepito and Ernest the Dragon, Captain Frimousse must find the treasure of the oceans, an incredible treasure that will enable him to find his friend and save the land from the reign of the King of the Seas.

A musical adventure for the whole family, from lush rainforests to the depths of the fairytale seas.

German :

Groß und Klein, begeben Sie sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer voller Zauberei und Gesang!

Kapitän Frimousse, ein kleiner Kapitän der französischen Marine, lebt friedlich mit seinem Freund Bernard, der Schnecke. Doch eines Nachts wird Bernard von dem Piraten James Took, dem König der Meere, entführt.

Zusammen mit der Fee Glinda, dem Papagei Pepito und Ernest dem Drachen muss Kapitän Frimousse den Schatz der Ozeane finden, einen unglaublichen Schatz, mit dem er seinen Freund wiederfinden und die Erde vor der Herrschaft des Meereskönigs retten kann.

Ein Abenteuermusical für die ganze Familie, das Sie von den üppigen Regenwäldern in die Tiefen der märchenhaftesten Meere entführt.

Italiano :

Grandi e piccini, unitevi a noi in un’avventura straordinaria, piena di incanto e di canzoni!

Il Capitano Frimousse, un piccolo capitano della marina francese, vive serenamente con il suo amico Bernard, la lumaca. Ma una notte Bernard viene rapito da un pirata, James Took, il re dei mari.

Accompagnato dalla fata Glinda, dal pappagallo Pepito e da Ernest il Drago, il Capitano Frimousse deve trovare il Tesoro degli Oceani, un incredibile tesoro che gli permetterà di ritrovare il suo amico e di salvare la terra dal regno del Re dei Mari.

Un’avventura musicale per tutta la famiglia che vi trasporterà dalle lussureggianti foreste pluviali alle profondità dei mari più incantevoli.

Espanol :

Pequeños y mayores, venid a vivir con nosotros una aventura extraordinaria, llena de encanto y canciones

El capitán Frimousse, un pequeño capitán de la marina francesa, vive tranquilamente con su amigo Bernard, el caracol. Pero una noche, Bernard es secuestrado por un pirata, James Took, el Rey de los Mares.

Acompañado por el hada Glinda, el loro Pepito y Ernest el Dragón, el Capitán Frimousse debe encontrar el Tesoro de los Océanos, un increíble tesoro que le permitirá encontrar a su amigo y salvar la tierra del reinado del Rey de los Mares.

Una aventura musical para toda la familia que te transportará desde las exuberantes selvas tropicales hasta las profundidades de los mares más encantadores.

