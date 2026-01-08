Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans Théâtre de la Foucotte Nancy

Comédie Musicale Capitaine Frimousse et le trésors des océans

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 15:50:00

2026-02-15

Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !

Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, le petit Bernard est enlevé !

Accompagné par Pepito, un perroquet hilarant, Ernest, un petit Dragon, et tous les animaux de l’île de Tikapi, Capitaine Frimousse devra retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de vaincre le Roi des Mers Karzantor et retrouver son ami Bernard.

Une comédie musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.

Les portes ouvriront 30 min avant l’heure du spectacle

Billetterie en ligne et possibilité de billetterie le jour même de l’événement.Enfants

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

Young and old, embark on an extraordinary adventure!

Captain Frimousse, a little captain in the French navy, lives peacefully with his friend Bernard the snail. But one night, little Bernard is kidnapped!

Accompanied by Pepito, a hilarious parrot, Ernest, a little dragon, and all the animals on the island of Tikapi, Captain Frimousse must find the treasure of the oceans, an incredible treasure that will enable him to defeat the Sea King Karzantor and find his friend Bernard.

A musical adventure for the whole family, from lush rainforests to the depths of the fairytale seas.

Doors open 30 minutes before showtime

Online ticketing and same-day ticketing available.

