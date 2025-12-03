Comédie musicale Chartres, vingt siècles déjà ! Lèves

Comédie musicale Chartres, vingt siècles déjà !

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03 22:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Suite au succès des précédentes représentations, la comédie musicale Chartres, vingt siècles déjà ! fait son retour ! Un patchwork de styles rock, pop, valse, ballades à texte et refrains entêtants, où l’humour se mêle à la tendresse.

Le spectacle s’ouvre sur deux amies d’enfance qui se retrouvent à Chartres après des années de silence. L’une fait découvrir à l’autre la ville à travers ses mythes et les petites histoires des personnages qui ont fait la grande. Par exemple, les escapades galantes d’Henri IV dans une ruelle chartraine. De scène en scène, les siècles s’entrechoquent dans un joyeux désordre. L’histoire devient une suite d’anecdotes, de chansons et de rires, où le patrimoine se fait vivant. Sur scène, treize comédiens, chanteurs et musiciens font vivre cette aventure collective. Par Doux saut de l’ange productions. 14 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire douxsautdelange.prod@gmail.com

English :

Following the success of previous performances, the musical Chartres, twenty centuries already is back! A patchwork of styles: rock, pop, waltz, ballads and catchy refrains, where humor mingles with tenderness.

German :

Nach dem Erfolg der vorherigen Aufführungen kehrt das Musical Chartres, vingt siècles déjà! zurück! Ein Patchwork aus verschiedenen Stilen: Rock, Pop, Walzer, Balladen mit Text und eingängigen Refrains, in denen sich Humor mit Zärtlichkeit mischt.

Italiano :

Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, torna il musical Chartres, già venti secoli ! Un mosaico di stili: rock, pop, valzer, ballate e ritornelli orecchiabili, dove l’umorismo incontra la tenerezza.

Espanol :

Tras el éxito de las representaciones anteriores, ¡vuelve el musical Chartres, veinte siglos ya ! Un mosaico de estilos: rock, pop, vals, baladas y estribillos pegadizos, donde el humor se une a la ternura.

L’événement Comédie musicale Chartres, vingt siècles déjà ! Lèves a été mis à jour le 2025-11-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES