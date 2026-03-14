Comédie Musicale – Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas Théâtre Déjazet Paris
Comédie Musicale – Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas Théâtre Déjazet Paris jeudi 2 avril 2026.
Chers spectateurs, je vous conseillerai de bien faire attention à vos poches… Vous êtes conviés à l’enterrement d’Eleanor Bucket, grande scientifique parfois incomprise. Quoi? Excusez moi, on me dit dans l’oreillette que la personne dans le cercueil n’est pas la bonne… Ah bon? On me dit aussi qu’elle est portée disparue! Chers amis, vous devenez maintenant enquêteurs avec tous les invités de la cérémonie. Qu’est-il arrivé à Eleanor? Est elle vraiment morte? Un invité serait-il responsable?
Du 02 au 04 avril 2026, de 20h à 23h
Lieux: Théâtre Déjazet
Étudiants et moins de 18 ans : 15 euros
Adultes : 25 euros
Groupe de 10 étudiants : 130 euros
Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas – La 28éme Comédie Musicale de L’association de Comédie Musicale de l’ESCP – La CoMu
Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas – Comédie Musicale de La CoMu.
Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 04 avril 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 23h00
payant
Étudiants et moins de 18 ans : 15 euros
Adultes : 25 euros
Groupe de 10 étudiants : 130 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T20:00:00+02:00_2026-04-02T23:00:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T23:00:00+02:00;2026-04-04T20:00:00+02:00_2026-04-04T23:00:00+02:00
Théâtre Déjazet 41, boulevard du Temple 75003 Paris
https://www.helloasso.com/associations/comedie-musicale-escp/evenements/commandement-n-28-vous-ne-faux-trepas
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