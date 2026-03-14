Comédie Musicale – Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas Théâtre Déjazet Paris

Chers spectateurs, je vous conseillerai de bien faire attention à vos poches… Vous êtes conviés à l’enterrement d’Eleanor Bucket, grande scientifique parfois incomprise. Quoi? Excusez moi, on me dit dans l’oreillette que la personne dans le cercueil n’est pas la bonne… Ah bon? On me dit aussi qu’elle est portée disparue! Chers amis, vous devenez maintenant enquêteurs avec tous les invités de la cérémonie. Qu’est-il arrivé à Eleanor? Est elle vraiment morte? Un invité serait-il responsable?

Du 02 au 04 avril 2026, de 20h à 23h

Lieux: Théâtre Déjazet

Étudiants et moins de 18 ans : 15 euros

Adultes : 25 euros

Groupe de 10 étudiants : 130 euros

Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas – La 28éme Comédie Musicale de L’association de Comédie Musicale de l’ESCP – La CoMu

Commandement n 28: Vous ne faux-Trépas – Comédie Musicale de La CoMu.

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 04 avril 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

Étudiants et moins de 18 ans : 15 euros

Adultes : 25 euros

Groupe de 10 étudiants : 130 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T20:00:00+02:00_2026-04-02T23:00:00+02:00;2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T23:00:00+02:00;2026-04-04T20:00:00+02:00_2026-04-04T23:00:00+02:00

Théâtre Déjazet 41, boulevard du Temple 75003 Paris

https://www.helloasso.com/associations/comedie-musicale-escp/evenements/commandement-n-28-vous-ne-faux-trepas



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