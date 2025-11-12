[COMÉDIE MUSICALE] Company Opéra de Rennes Rennes

8€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Assistez à une représentation de la comédie musicale « COMPANY » à l’Opéra de Rennes

**Une comédie musicale digne de Broadway, ici à Rennes ? Pourquoi pas !**

Company explore les thématiques de l’amour, de l’amitié, du couple, de la solitude dans une succession de tableaux plein d’humour et d’esprit. Nous suivons Bobby dans sa vie de célibataire New-Yorkais et tentons avec lui de répondre à cette question « comment aimer dans un monde toujours plus agité ? ».

Une comédie musicale qui parlera particulièrement aux fans de sitcoms comme « How I met your mother »

**Infos pratiques**

* > Durée 2h50 entracte comprise

* > **Chanté en anglais et surtitré français**

* > Places limitées

* > 8€

* > Réservation au CMI Rennes **avant le lundi 10 novembre**.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T23:00:00.000+01:00

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine