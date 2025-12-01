Comédie musicale Cruella Betschdorf
Assistez à une comédie musicale sur le thème de Cruella avec des chants présentés par les enfants des écoles et de la danse.
Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mya6588@hotmail.fr
Enjoy a musical comedy on the theme of Cruella, with songs and dance performed by schoolchildren.
Erleben Sie ein Musical zum Thema Cruella mit Liedern, die von Schulkindern präsentiert werden, und Tanz.
Assistete a una commedia musicale sul tema di Crudelia con canzoni eseguite dai bambini delle scuole e danza.
Asista a una comedia musical sobre el tema de Cruella con canciones interpretadas por escolares y danza.
L’événement Comédie musicale Cruella Betschdorf a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte