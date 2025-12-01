Comédie musicale Cruella Betschdorf

Comédie musicale Cruella Betschdorf samedi 13 décembre 2025.

Comédie musicale Cruella

Rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 16:45:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Assistez à une comédie musicale sur le thème de Cruella avec des chants présentés par les enfants des écoles et de la danse.

Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mya6588@hotmail.fr

English :

Enjoy a musical comedy on the theme of Cruella, with songs and dance performed by schoolchildren.

German :

Erleben Sie ein Musical zum Thema Cruella mit Liedern, die von Schulkindern präsentiert werden, und Tanz.

Italiano :

Assistete a una commedia musicale sul tema di Crudelia con canzoni eseguite dai bambini delle scuole e danza.

Espanol :

Asista a una comedia musical sobre el tema de Cruella con canciones interpretadas por escolares y danza.

L’événement Comédie musicale Cruella Betschdorf a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte