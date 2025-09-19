Comédie musicale Cyrano de Bergerac Espace Bocapole Bressuire

Comédie musicale Cyrano de Bergerac Espace Bocapole Bressuire dimanche 15 mars 2026.

Comédie musicale Cyrano de Bergerac

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Cyrano de Bergerac, la comédie musicale, est une version audacieuse, inédite, chantée, jouée et dansée du chef d’œuvre d’Edmond Rostand. Dans le respect de l’œuvre d’origine, cette adaptation se déroule dans une époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.

Écrite et composée par Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello (Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock), produite et mise en scène par Gil Marsalla (Piaf le spectacle, Formidable Aznavour…) et chorégraphiée par Oliver Matheron (Team Spotlight, Broadway), ce spectacle est une fresque visuelle et émotionnelle inoubliable.

Une aventure artistique qui ne manque pas de panache et qui à la fin de l’envoi vous touchera immanquablement au cœur.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

English : Comédie musicale Cyrano de Bergerac

German : Comédie musicale Cyrano de Bergerac

Italiano :

Espanol : Comédie musicale Cyrano de Bergerac

L’événement Comédie musicale Cyrano de Bergerac Bressuire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Bocage Bressuirais