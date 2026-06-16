Comédie Musicale Atrium de Dax Dax
samedi 10 octobre 2026 · Atrium de Dax · Dax
Informations pratiques
Dax
Comédie Musicale
Atrium de Dax 1 cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
« FAN – Quand la musique est bonne » par la troupe de la JAD Art et Loisirs.
Au programme : 6 medleys, plus de 50 titres et une troupe pleine d’énergie, pour un spectacle qui revisite les grands incontournables de la chanson.
Samedi à 20h30
Dimanche à 15h .
Atrium de Dax 1 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 08 63 artetloisirs.jad@gmail.com
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English : Comédie Musicale
L’événement Comédie Musicale Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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