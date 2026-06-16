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Comédie Musicale Atrium de Dax Dax

samedi 10 octobre 2026 · Atrium de Dax · Dax

Comédie Musicale Atrium de Dax Dax

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Atrium de Dax
Adresse
1 cours Maréchal Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Dax

Comédie Musicale

Atrium de Dax 1 cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

« FAN – Quand la musique est bonne » par la troupe de la JAD Art et Loisirs.
Au programme : 6 medleys, plus de 50 titres et une troupe pleine d’énergie, pour un spectacle qui revisite les grands incontournables de la chanson.
Samedi à 20h30
Dimanche à 15h   .

Atrium de Dax 1 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 08 63  artetloisirs.jad@gmail.com

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English : Comédie Musicale

L’événement Comédie Musicale Dax a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax

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