Comédie musicale ECMA La passerelle Meschers-sur-Gironde

Comédie musicale ECMA

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’Association Meschers Evénements organise avec la compagnie ECMA de Pons une comédie musicale Internationale et Française.



Cette troupe très dynamique au tempérament de feu va enflammer le cœur des spectateurs tout au long de cette soirée.

.

La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 07 06

English :

The Meschers Evénements Association is organizing an international and French musical comedy with the ECMA company from Pons.



This dynamic troupe with a fiery temperament will set the audience?s hearts aflame throughout the evening.

German :

Der Verein Meschers Evénements organisiert zusammen mit dem Ensemble ECMA aus Pons ein internationales und französisches Musical.



Diese sehr dynamische Truppe mit ihrem feurigen Temperament wird die Herzen der Zuschauer im Laufe des Abends entflammen.

Italiano :

L’associazione Meschers Evénements organizza una commedia musicale internazionale e francese con la compagnia ECMA di Pons.



Questa dinamica compagnia dal temperamento focoso infiammerà i cuori del pubblico per tutta la serata.

Espanol :

La asociación Meschers Evénements organiza una comedia musical internacional y francesa con la compañía ECMA de Pons.



Esta compañía dinámica y de temperamento fogoso encenderá los corazones del público durante toda la velada.

L’événement Comédie musicale ECMA Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-02 par Royan Atlantique