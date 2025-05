Comédie musicale Eh bien ! Dansons maintenant… – Le Tube Seignosse, 2 juin 2025 20:00, Seignosse.

De 20h à 21h20 au Tube à Seignosse Océan.

Mireille et Henry, retraités dynamiques en Aquitaine, voient leur quotidien bouleversé par l’arrivée inattendue de leur petit-fils Sam, déprimé. Son séjour de deux jours perturbe leurs plans et les pousse à trouver une solution pour qu’il ne s’enlise pas sur leur canapé. D’autant que Marie-Geneviève, la voisine folle de ragots et de café, se prend d’affection pour le jeune homme.

Au final, grands-parents et petit-fils ne se découvriront-ils pas de nombreux points communs et un goût partagé pour une vie pleine d’entrain ?

Ouverture des portes 19h

Début du spectacle 20h

Fin du spectacle 21h20

Gratuit, sur réservation obligatoire.

Billet à imprimer.

Réservations par téléphone au 09.70.26.74.75 ; www.dansonsmaintenant.fr .

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

