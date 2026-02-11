Comédie musicale Gaby Deslys Les Ateliers du 5 Marseille 7e Arrondissement

Comédie musicale Gaby Deslys

Vendredi 6 mars 2026 de 20h à 21h30.

Dimanche 8 mars 2026 de 16h à 17h30. Les Ateliers du 5 5 rue du Chantier Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

2026-03-06 2026-03-08

Un spectacle musical sur la vie extravagante, libre et audacieuse de la première star du Music-Hall.

Un show franco-américain flamboyant, qui évoque la vie de Gaby Deslys, fabuleuse artiste née à Marseille, première star de l’Histoire du music-hall, avant Mistinguett, Joséphine Baker, Cécile Sorel…





Une femme moderne et libre mondialement acclamée pour son talent créatif et ses costumes extraordinaires!





Du théâtre, du rire, de l’émotion, du chant, de la musique, de la danse, des perles, des plumes, et des paillettes, plongez dans cette période qui va de la Belle Epoque aux Années Folles.



Prix du Laurier d’or aux Lauriers du spectacle vivant indépendant 2025

3 Nominations aux Trophées de la Comédie Musicale 2023 Révélation Féminine, Second rôle masculin, Meilleur Costume.

Avec Louise Chérie (Gaby Deslys), Jean-Christophe Born (Manuel de Bragance et Harry Pilcer), et au piano Vincent Gaillard dans le rôle du pianiste fantaisiste Eugène.



Deux dates dans l’atelier qui a vu naitre ce spectacle le 6 Mars à 20h et le 8 Mars 2026 à 16h .

Les Ateliers du 5 5 rue du Chantier Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 02 36 79 culturesetdeveloppements123@hotmail.fr

English :

A musical about the extravagant, free and daring life of the first Music Hall star.

