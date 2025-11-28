Comédie musicale Gamaches
Comédie musicale Gamaches vendredi 28 novembre 2025.
Comédie musicale
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Nouvelle comédie musicale LA FRANCE EN CHANSON interprétée par la compagnie TRABUCCO
Réservation www.compagnietrabucco.com/reserver
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr
English :
New musical comedy LA FRANCE EN CHANSON performed by the TRABUCCO company
Reservation: www.compagnietrabucco.com/reserver
German :
Neue musikalische Komödie LA FRANCE EN CHANSON , interpretiert von der TRABUCCO Company
Reservierung: www.compagnietrabucco.com/reserver
Italiano :
Nuova commedia musicale LA FRANCE EN CHANSON interpretata dalla compagnia TRABUCCO
Prenotazioni: www.compagnietrabucco.com/reserver
Espanol :
Nueva comedia musical LA FRANCE EN CHANSON interpretada por la compañía TRABUCCO
Reservas: www.compagnietrabucco.com/reserver
