Comédie musicale Gamaches

Comédie musicale

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Nouvelle comédie musicale LA FRANCE EN CHANSON interprétée par la compagnie TRABUCCO

Réservation www.compagnietrabucco.com/reserver

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr

English :

New musical comedy LA FRANCE EN CHANSON performed by the TRABUCCO company

Reservation: www.compagnietrabucco.com/reserver

German :

Neue musikalische Komödie LA FRANCE EN CHANSON , interpretiert von der TRABUCCO Company

Reservierung: www.compagnietrabucco.com/reserver

Italiano :

Nuova commedia musicale LA FRANCE EN CHANSON interpretata dalla compagnia TRABUCCO

Prenotazioni: www.compagnietrabucco.com/reserver

Espanol :

Nueva comedia musical LA FRANCE EN CHANSON interpretada por la compañía TRABUCCO

Reservas: www.compagnietrabucco.com/reserver

